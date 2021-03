Nach aufwendigen Konservierungsarbeiten : Jahrhunderte altes Schiff kehrt nach Düsseldorf zurück

Düsseldorf/Schleswig Ein mehrere Hundert Jahre altes Schiff wurde 2009 in Düsseldorf-Kaiserswerth gefunden. Es wurde in Schleswig aufwendig konserviert. Jetzt kehrt es zurück in die Landeshauptstadt.

Nach zehn Jahren haben die Restauratoren in Schleswig die Konservierungsarbeiten an den Resten eines mehrere Hundert Jahre alten Schiffswracks beendet. Experten hatten die Entdeckung damals als Sensation eingestuft.

Die Nassholz-Konservierung des Schiffes aus dem 17. Jahrhundert, das bei Deichbauarbeiten an den Trümmern der alten Kaiserswerther Bastion 2009 geborgen werden konnte, bezeichnet die archäologische Zentralwerkstatt der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen als den bislang wohl aufwendigsten externen Auftrag seit der Gründung ihrer Werkstätten.

Mehr als zehn Jahre wurde der Fund, der aus rund 1000 Einzelteilen besteht, in großen Tränkungsbecken auf der Gottorfer Museumsinsel konserviert. Jetzt werden die getränkten Spanten, Planken und anderen Fragmente in riesigen Transportkisten an die Stadt Düsseldorf übergeben, damit sie in Zukunft fachgerecht restauriert und wieder zu einem Schiff zusammengefügt werden können.

Das Schiff hatte Jahrhunderte im feuchten Untergrund gelegen. Bei solchem Nassholz sind die winzigen Zwischenräume zwischen den Fasern des Holzes nicht wie bei Trockenholz voll Luft, sondern voll Wasser. Würde das Wasser im Holz nach der Ausgrabung an der Luft verdunsten, schrumpft das Holz, verzieht sich - und das Schiff wäre zerstört gewesen. Deshalb wurde das Plattbodenschiff in zehn Segmente zerlegt und Ende 2010 in einem Wasserbad in Containern nach Schleswig transportiert.

„Die Schiffsteile kamen in ein Konservierungsbad mit der Chemikalie Polyethylenglykol (PEG). Sie drang langsam in das Nassholz ein, ersetzte das Wasser und machte das Jahrhunderte alte Material haltbar“, erklärt Janosch Willers, zuständiger Mitarbeiter in der Zentralwerkstatt. Der Prozess habe mehrere Jahre gedauert und sei der langwierigste Teil der Konservierung gewesen.

Dem großen Aufwand entspricht die Bedeutung des Fundes. Der Erhaltungszustand des insgesamt 17 Meter langen und über drei Meter breiten Schiffes sei einmalig am gesamten Rheinverlauf, teilte die Stadt mit. Daher habe man sich damals entschlossen, das Schiff zu bergen, zu konservieren und aufwendig zu rekonstruieren mit dem Ziel, es der Öffentlichkeit zu präsentieren. An welchem Standort das Plattbodenschiff seinen neuen „Hafen“ findet, wird derzeit noch geprüft.

(csr)