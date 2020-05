Landesgartenschau in Kamp-Lintfort : Dormagener Landfrauen haben Recycling-Blume beigesteuert

Dormagen Die Dormagener Ortsgruppe der Rheinischen Landfrauen stellte eine Recycling-Blume her, die die Landfrauen aus dem Rhein-Kreis Neuss bei der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort repräsentiert.

Trotz Corona-Pandemie soll das Gelände der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort geöffnet werden. An bestimmten Tagen sind Spaziergänge durch den Zechenpark möglich, wie Maria Decker vom Dormagener Ortsverband der Rheinischen Landfrauen erklärt. Einen virtuellen Rundgang gibt es als Film in den sozialen Medien und unter www. Kamp-lintfort2020.de zu sehen. Das eingeschränkte Angebot steht unter Auflagen, insbesondere die Abstandsregelungen werden durch Laga-Personal und städtischeMitarbeiter in Kamp-Lintfort kontrolliert. Die Sicherheit für alle Besucher soll gewährleistet werden.