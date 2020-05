Gottesdienste in Dormagen : Regeln für den Besuch der Heiligen Messe

Dormagen In Zeiten von Corona waren Gottesdienste lange nicht möglich. Nun dürfen sie unter gewissen Vorgaben wieder stattfinden. Unter anderem ist vorab eine Anmeldung notwendig – per Telefon oder Internet. Fünf Regeln.

1. Anmeldung zu den Gottesdiensten ist nötig. Unter www.st-michael-dormagen.de können die Online-Anmeldungen abgegeben werden. Auch telefonisch ist ein Platz in der Messe bei den Pfarrbüros der Pfarre St. Michael Dormagen-Süd zu buchen. Mit der Aufnahme der Daten ist eine spätere Kontaktaufnahme gewährleistet, falls ein Infektionsfall auftreten sollte. Spontaner Besuch oder Mitbringen weiterer Personen ist nicht möglich. Gläubige können sich jeweils für einen Gottesdienst pro Woche anmelden.

2. Plätze sind reduziert, um den nötigen Abstand einzuhalten: Die Teilnehmerzahl in den fünf Kirchen von St. Michael Dormagen ist auf insgesamt 308 begrenzt: Höchstens in St. Michael 90 Personen, St. Maria vom Frieden 54 Personen, Zur Heiligen Familie Horrem 68 Personen, St. Martinus Zons 50 Personen und St. Katharina Hackenbroich 46 Personen.

3. Das eigene Gotteslob ist mitzubringen. Die fünf Kirchen sind zudem täglich von 12 bis 16 Uhr zum Gebet geöffnet.

4. Schulgottesdienste, Erstkommunionen, Taufen und Trauungen sind weiter ausgesetzt.

5. Die Kirchenschweizer kontrollieren die Anmeldung der Gläubigen, helfen ihnen und geleiten sie auf ihren Platz in den Kirchen.