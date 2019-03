Dormagen: Fest zur Titel-Verleihung : BBZ wird bald offiziell „Schule ohne Rassismus“

Kornelia Neuhaus leitet seit 2018 das BBZ Dormagen. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Dormagen Das Berufsbildungszentrum am Willy-Brandt-Platz in Dormagen bietet jungen Menschen unterschiedlicher Nationalität berufliche Perspektiven. Davon zeugen zum Beispiel die in den vergangenen Jahren vor dem Hintergrund vermehrter Zuwanderung von Flüchtlingen erstmals gebildeten Internationalen Förderklassen.

Kornelia Neuhaus, die im vergangenen Jahr die Leitung des BBZ übernommen hatte, hatte bei ihrem Amtsantritt im vergangenen Jahr darüber hinaus deutlich gemacht, wie sehr ihr die Eingliederung der im Sommer 2018 gut 70 Schüler mit Migrationshintergrund am Herzen liegt. Dazu gibt es bald einen weiteren Baustein. „Wir werden bald „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, teilte Neuhaus im Gespräch mit unserer Redaktion mit. Am 13. Juni soll die offizielle Verleihung dieses Titels mit einem kleinen Fest gefeiert werden, Schirmherr ist Landrat Hans-Jürgen Petrauschke.

„Schule ohne Rassismus“ wird eine Einrichtung nicht automatisch, sie muss einige Bedingungen dazu erfüllen. „Rund 80 Prozent der Schüler müssen dahinter stehen, es muss in jedem Jahr mindestens eine Veranstaltung oder Aktion zu dem Thema geben, und auch ein Schirmherr wird verlangt“, erläutert die Schulleiterin. Sichtbares Zeichen dafür, dass es die Schule mit dem Einsatz gegen Rassismus ernst nimmt, wird eine Plakette sein, die am Schulgebäude angebracht werden kann.

„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ist ein Projekt von Schülern für Schüler. „Es bietet ihnen die Möglichkeit, das Klima an ihrer Schule aktiv mitzugestalten und bürgerschaftliches Engagement zu entwickeln“, heißt es dazu auf der Internetseite https://m.schule-ohne-rassismus.org. Und weiter: „Wir sind das größte Schulnetzwerk in Deutschland, dem über 2800 Schulen angehören, die von über eineinhalb Millionen Schülern besucht werden.“ (Stand: Oktober 2018)

