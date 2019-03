Frauen Union NRW tagt in Neuss : Landesdelegierte in der Stadthalle

Bei der Landesdelegiertentagung in der Stadthalle (v.l.): Annette Gratz, Heike Troles, Ina Scharrenbach und Lutz Lienenkämper. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Neuss „Frauen. Macht. Europa.“ So war die 28. Landesdelegiertentagung der Frauen Union (FU) Nordrhein-Westfalen überschrieben, zu der Ina Scharrenbach, die Landesvorsitzende der FU NRW, am Samstag 279 Delegierte in der Neusser Stadthalle begrüßte.

Die nordrhein-westfälische Ministerin sprach dabei vom „wunderschönen Neuss“. Dieses Attribut untermauerte in einem Grußwort Annette Gratz, die stellvertretende Vorsitzender der FU im Rhein-Kreis Neuss. Sie dokumentierte die hohe Lebensqualität im Kreis, warb für die Sehenswürdigkeiten von Schloss Dyck bis zum Globe und der reichhaltigen Museumslandschaft und schloss ihr Porträt mit den Worten: „Wir haben im Kreis das größte Schützenfest Deutschlands und die älteste Altbierbrauerei der Welt.“