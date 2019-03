Evergreens im Phonomuseum Dormagen: Von einer himmlischen Reise mit der Ukulele

DORMAGEN Nicht erst seit Stefan Raabs humorigen Raabigrammen ist die Ukulele, das hawaiianische Nationalinstrument, auch in Deutschland populär.

Fräulein Odetta und Stefan Lux etwa teilen die Leidenschaft für dieses selten gehörte und doch beliebte Instrument, das wörtlich übersetzt „hüpfender Floh“ bedeutet, was die Geschwindigkeit der Finger auf den vier Saiten beschreibt. Gemeinsam brachten sie jetzt im Phonomuseum Dormagen Evergreens zu Gehör – vor 100 begeisterten Zuhörern. „Die beiden treten zum ersten Mal bei uns als Duo auf, wobei Fräulein Odetta bereits eine gute Bekannte in unseren Räumlichkeiten ist. Zuletzt trat sie mit Schlagern der 1920er- bis 1940er-Jahre bei uns auf“, erklärte Volkmar Hess vom Museum. „Wir platzen aus allen Nähten, einige Besucher müssen sogar stehen. Wir freuen uns sehr über die tolle Resonanz.“ Auch die vorangegangene Führung war mit 25 Teilnehmern gut besucht.

Eine ebenso erfüllende Antwort lieferten die Fischer von Capri, ein Cowboy in der Prärie, der am Lagerfeuer Speck und Bohnen genießt, dann seine Ukulele vom Sattel schnallt und ein fröhliches Lied anstimmt, aber auch David Bowie mit seinem Stück „Space Oddity“, zu dem er sich von dem Film „Odyssee im Weltraum“ inspirieren ließ – just 1969, als die erste bemannte Rakete zum Mond flog, passend begleitet von den Klängen von „Fly me to the moon“.