Rhein-Kreis Neuss: An 23 Schulen wird Courage gefördert

Rhein-Kreis Neuss "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" - wer den Titel haben möchte, muss sich an das Kommunale Integrationszentrum (KI) des Rhein-Kreises wenden. Das wurde mittlerweile zur Regionalkoordinatorin ernannt.

Konzerte, Theaterstücke, Ausstellungen, Hörspiele, Projektwochen - welche Idee auch immer in der Schule verwirklicht wird, sie muss eins zum Inhalt haben, nämlich sich mit dem Thema Rassismus auseinandersetzen und Diskriminierungen jeglicher Art offen entgegentreten. Das Besondere an der Auszeichnung "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage": Die Schüler werden nicht von den Lehrern aufgefordert, sich zu engagieren, sie müssen sich selbst kümmern. Unterstützung erhalten sie allerdings schon - im Rhein-Kreis vom Kommunalen Integrationszentrum, dem KI. Und dort speziell von Goran Sucec. "Es ist nicht damit getan zu sagen, den Titel wollen wir auch", sagt Sucec. "Dazu müssen erst einmal Unterschriften in der Schule gesammelt werden", erklärt er. Und nicht gerade wenig: Denn immerhin 70 Prozent derjenigen, die an der jeweiligen Schule lernen, lehren und überhaupt arbeiten, wie neben den Schülern und Lehrern auch Hausmeister, Mensa-Mitarbeiter oder Sekretärinnen, müssen hinter dem Projekt stehen und das durch ihre Unterschrift auch bestätigen.