Fliesen und Keramik des Jugendstils: Auch die „Grabbelkiste“ bot Kunst

Zons 20 Fliesen-Sammler präsentierten ihre Schätzchen im Kreismuseum.

In den Räumen des Kreismuseums gab es eine Vielzahl von Motiven auf den Fliesen – von einfachen Ornamenten auf einzelnen Kacheln bis hin zu Blumenfeldern und Tiermotiven. Oft waren die Kacheln bemalt, vereinzelt fanden sich aber auch plastisch dekorierte Kacheln im Angebot der rund 20 Sammler, die nicht nur aus ganz Deutschlands, sondern auch aus den Niederlanden und Belgien angereist waren. Sie stellten ihre Stücke nicht nur aus, sondern boten viele auch zum Tausch oder Verkauf an. Dabei reichten die Preise von wenigen Euro bei Waren aus der „Grabbelkiste“ bis hin zu einem vierstelligen Betrag bei den besonderen Stücken in den Auslagen.

An vielen der Stände fanden angeregte Fachgespräche zwischen Sammlern statt, aber auch die Museumsbesucher zeigten sich interessiert und stellten viele Fragen. Eine dieser Besucher war Herbert Klein. „Ich wusste gar nicht, dass es für so etwas eine Sammlergemeinschaft gibt. Aber es ist schön, zu erfahren, was die Leidenschaft der Leute dafür eigentlich ausmacht“, erzählt der Rentner. „Natürlich ziehen wir keine Besuchermassen wie beim Adventsmarkt an, aber wir sind zufrieden“, sagte Museumsleiterin Anna Karina Hahn. „Und der ein oder andere entdeckt seine Leidenschaft auf solchen Treffen, die er nur zufällig besucht.“