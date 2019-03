Volle „Kulle“ in Dormagen bei der Tork-Show : Konfetti-Regen und „kesses Kölsch“

Und fertig: Nach der Tork-Show kamen alle noch einmal auf die Bühne: (v.l.) Wolfgang Link, Volker Stüttgen, Karin Schwanfelder, Catherine Shepherd, Ric Scheuss und Detlev Zenk. Foto: Olaf Moll/Kulturbüro

Dormagen Zwei Stunden Unterhaltung mit vier Gästen und einem gut eingespieltem Moderatoren-Team – das ist die Tork-Show.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anneli Goebels

Nun, wahrscheinlich sind die meisten Eintrittskarten schon wieder weg, auch wenn’s bis zur nächsten Tork-Show noch ein Jahr dauert (13. März 2020). Kulturamtsleiter Olaf Moll hätte für die vergangene am Freitag vier Mal so viel Karten verkaufen können, erzählten die Moderatoren Detlev Zenk und Wolfgang Link. Eigenlob? Zu Recht, denn immer wieder gelingt es dem Trio interessante Leute aufs Podium zu holen, die einen Bezug zur Stadt haben oder hatten.

Für eine Karriere als Schlagerstar hat es nicht gereicht, auch nicht nach einem Auftritt in der ZDF-Sendung „Musik liegt in der Luft“ und einem weiteren auf dem Dormagener Weihnachtsmarkt. Dennoch macht der gebürtige Dormagener Ric Scheuss, nach 16 Semestern Theologie und Philosophie, „in Musik“. Als Geschäftsführer von Tro Music betreut er Kunden wie Henkel, Vodafone oder Mc Donalds, die ihre Werbung mit entsprechender den Kunden emotional packender Musik gewinnen wollen. Oder wie Scheuss sagt: „Musik, die Menschen anregt, Dinge zu kaufen, die teuer sind, oder, die sie gar nicht brauchen.“ Ganz ohne entsprechende Töne kommt (noch) Volker Stüttgen aus. Der Delhovener Braumeister hat 2018 seine eigene Brauerei gegründet, zunächst im Nebenjob, seit Januar in Vollzeit. „Schluckspecht“ heißt sie und hat unter anderem „Stütti’s Pils“, „Stütti’s Alt“ und „Stütti’s Kess“, ein Kölsch, im Angebot. Einige Getränkemärkte in Dormagen haben die Sorten bereits im Sortiment, Werksverkauf an der Hauptstraße 57 ist freitags von 12 bis 15 Uhr. Stüttgen sieht sein Bier als Erweiterung des regionalen Angebots vor Ort.

Info Am 14. April wird „Top West“ gesäubert Was Nach der Säuberung des Rheinufers und anderer Orte, geht es mit „Clean up“ weiter im Gewerbegebiet „Top West“. Wann Treffpunkt ist am Sonntag, 14. April, 10 Uhr am Hagebaumarkt.

Als „wahre Start-up-Helden“ bezeichnete Ric Scheuss sowohl ihn als auch die Zonser Krimi-Autorin Catherine Shepherd. Ihre Krimis wurden mittlerweile zwei Millionen Mal als E-Book gelesen. Ihr Arbeitsjahr ist strikt durchstrukturiert: Anfang des Jahres erscheint ein Zons-Krimi (am 1. April der neunte mit dem Titel „Sündenkammer“), im Sommer eine Geschichte zu Laura Kern, einer Berliner Ermittlerin, und „in der dunklen Jahreszeit“ steht die Kölner Rechtsmedizinerin Julia Schwarz im Mittelpunkt der Veröffentlichungen. „Wird schon einer Ihrer Krimis verfilmt“, wollte Moderator Link wissen. „Bis jetzt hat noch keiner angefragt“, so die Autorin.

Menschen in Bewegung bringt die Rheinfelderin Karin Schwanfelder, und dabei sammeln sie auch noch Müll auf. Neun Jahre leitete sie eine Tierstation auf Fuerteventura, danach das Tierheim in Bergheim. Unter dem Stichwort „Rhein clean up Dormagen“ konnte sie über einen Facebook-Aufruf im vergangenen Jahr 115 Menschen dazu bewegen, Unrat am Rheinufer bei Zons und Stürzelberg aufzusammeln. Und es geht weiter, siehe Infokasten.