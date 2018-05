Wegberg: "Füllt die Schule ohne Rassismus mit Leben"

Wegberg Borussen-Profi Raúl Bobadilla war der Star des Festakts zur Verleihung des Titels "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" an die Wegberger Hauptschule. Schüler feierten mit hochrangigen Gästen.

Raúl Bobadilla, Stürmer von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach, stand während des offiziellen Festaktes zur Verleihung des Titels "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" an die Wegberger Hauptschule im Mittelpunkt. Der Argentinier gratulierte Schülern und Lehrern zu dieser Auszeichnung und forderte sie ebenso wie Landrat Stephan Pusch dazu auf, das Motto "Schule ohne Rassismus" nicht nur auf dem T-Shirt zu tragen, sondern jeden Tag zu leben, nicht nur in der Schule.

Mit vielen Aktionen wie dem Luftballonwettbewerb, einem Filmdreh (das Ergebnis ist auf der Homepage der Schule zu sehen) und einem Kunstprojekt beschäftigten sich die Schüler der Wegberger Hauptschule mit dem Thema. Seit drei Jahren werden zugezogene Kinder aus allen Teilen der Welt und besonders Flüchtlingskinder in einer internationalen Förderklasse der Schule am Grenzlandring unterrichtet und in die Schulgemeinschaft integriert.