Dormagener Bibliotheksteam präsentiert Angebote : Bibliothek wird zum Wohnzimmer

Bibliotheksmitarbeiterin Mumine Jonuzi erklärt einem jungen Besucher ein Spiel. Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen Gut 200 Gäste besuchten die Stadtbibliothek bei der „Nacht der Bibliotheken“.

Heutzutage sind Bibliotheken viel mehr als nur Orte zum Bücherausleihen. Wie vielfältig das Angebot der Dormagener Stadtbibliothek ist, zeigte sich im Rahmen der bundesweiten Aktion „Nacht der Bibliotheken“. Unter dem Motto „mach es“ nutzten gut 200 Besucher die Gelegenheit, sich bis in den späten Abend über die neuesten Medien zu informieren und diese auszuprobieren.Das Motto „mach es“ ist sehr allgemein gehalten. „Wichtig ist, dass die Besucher selbst etwas tun“, erklärt Bibliotheksleiterin Claudia Schmidt. Im Fokus der Veranstaltung standen nicht nur Bücher und Zeitschriften, sondern die Mitarbeiter der Stadtbibliothek präsentierten ihr vielfältiges digitales Angebot. So konnten sich Jung und Alt unter anderem beim „Familien-Gaming“ in kindgerechten Spielen auf der Playstation sowie auf der Nintendo Switch messen.

Als die wahren Lieblinge des Tages entpuppten sich die sogenannten „Tonies“, die seit Ende vergangenen Jahres in der Bibliothek ausgeliehen werden können. Das sind mediale Hörbücher in Form von Tieren oder anderen Figuren aus bekannten Kinderbüchern. „Die niedlichen Figuren kommen bei Familien viel besser an als die üblichen Hörbuch-CDs“, erzählt Schmidt. Bei der anschließenden „Happy Hour“ konnten Besucher eine kostenlose Jahresmitgliedschaft abschließen. „Wir haben 14 Neuanmeldungen, das ist schon relativ viel“, sagt Schmidt.

Bereits am Nachmittag war der Andrang in der Bibliothek ziemlich groß. Insgesamt erschienen geschätzt 200 Besucher. „Das sind doppelt so viele, wie an einem normalen Bibliothekstag“, sagt Schmidt. Obwohl die große Veranstaltung für Erwachsene, der Vortrag „Wissen schmeckt“ von Argang Ghadiri, kurzfristig ausgefallen ist, ist die Bibliotheksleiterin mit der Resonanz sehr zufrieden: „Es war zeitweise richtig voll, und wir hoffen, dass wir den Vortrag nachholen können“.