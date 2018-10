Projekt : Projekt: Schüler wenden sich gegen Rassismus

Ratingen (RP) Das Kreisintegrationszentrum Mettmann bietet für Lehrer, pädagogische Fachkräfte und Schüler am 8. November einen Vortrag zum Thema „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ an. Initiiert wurde das Projekt 1995 vom Verein Aktion Courage e.V. Es bietet Kindern, Jugendlichen und Pädagogen die Möglichkeit, das Klima an ihrer Schule aktiv mitzugestalten, indem sie sich bewusst gegen jede Form von Diskriminierung – sei es wegen des Glaubens, des Geschlechtes und der sexuellen Orientierung, der Hautfarbe und Herkunft, der Behinderung, der Schulart, der Nationalität –, Mobbing und Gewalt wenden.

Ziel ist es, den Alltag an Schulen so zu verändern, dass dieser von einem Klima des gegenseitigen Respektes und der Anerkennung individueller Eigenheiten geprägt ist. Die Initiative gegen Diskriminierung soll von den Schülern ausgehen. „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ist mittlerweile das größte Schulnetzwerk in Deutschland.