Planungschaos in Dormagen: Stadt erklärt Sekundarschul-Desaster

Planungschaos in Dormagen

Politik diskutierte über schlechte Planung an Sekundarschule. Foto: Georg Salzburg

Dormagen Projektsteuerer hatten keinen Einfluss auf Planer mehr. Politik spricht von Vertrauensverlust.

In einer Sondersitzung haben die Mitglieder des Betriebsausschusses Eigenbetrieb am Donnerstagabend die Vorkommnisse rund um die Sekundarschule aufgearbeitet. Dort war vor einigen Wochen bekannt geworden, dass die umfangreichen Sanierung en einschließlich der Neubaumaßnahmen sich verzögern werden, die Kosten deutlich höher ausfallen werden als geplant und dass Nebenkosten in einer Höhe von immerhin 2,44 Millionen Euro nicht im Wirtschaftsplan eingesetzt worden sind. Als eine Folge daraus wird der bisherige Leiter des Eigenbetriebs zum Technischen Leiter herabgestuft.