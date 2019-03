Seniorentag in der Gesamtschule : Kompetente Hilfe bei technischen Problemen

Hans Ritterbach (l.) und Achim Müller vom Repair-Café in Aktion: Sie versuchen das Bügeleisen von Ulrich und Maria Zöller zu reparieren. Foto: Tinter, Anja (ati)

Nievenheim Beim dritten Seniorentag der Nievenheimer CDU in der Mensa der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule informierten 25 Aussteller über ihre Angebote. Die Junge Union gab Hilfestellung bei der Nutzung von Tablet & Co.

Es war voll am vergangenen Samstag in der Mensa der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule. Nicht nur viele Aussteller waren zum dritten Seniorentag der CDU Nievenheim gekommen, sondern auch viele Besucher. Die konnten sich nicht nur umfangreich über das Angebot in der Stadt informieren, sondern bekamen auch ein Rahmenprogramm präsentiert und wurden von einer mit belegten Brötchen, Kuchen und Getränken bestückten Cafeteria empfangen.

Unter den 25 Ausstellern waren private Unternehmen, gemeinnützige Organisationen, aber auch städtische Einrichtungen. Optiker, Orthopädie-Fachgeschäfte, Tanzstudios, Reiseunternehmen, Friseure, Servicekräfte, Rechtsanwälte, Apotheken und Bausparkassen. Sie alle gaben Auskunft über spezielle Seniorenangebote. Die Junge Union bot den Rentnern eine Tablet- und Smartphone-Sprechstunde an. Die Nachwuchspolitiker halfen jedem Ratsuchenden kompetent und in Ruhe bei jedem noch so kleinen oder großen Problem mit der Technik.

Info Bärbel Breuer ist Seniorenbeauftragte Wer Seniorenbeauftragte der Stadt Dormagen ist Bärbel Breuer Was Sie erteilt Auskunft und bietet Hilfe bei allen Belangen, die Senioren betreffen Wo Bürgerhaus Hackenbroich, Salm-Reifferscheidt-Allee 20 Kontakt unter 02133 257255 oder unter baerbel.breuer@stadt-dormagen.de

Nebenan saßen die Mitglieder des Repair-Café und bewiesen ihre handwerklichen Fähigkeiten. Außerdem informierten sie über die Angebote des Netzwerks 55+. Die Diakonie bewarb ihr Projekt „Helfende Hände“, bei dem Ehrenamtler bei kleinen Alltagsproblemen unterstützen. Die Polizei warnte vor Taschendieben, während sowohl die Frauen-Union als auch die Senioren-Union über ihre Tätigkeiten sprachen. Ein wichtiges Thema für ältere Menschen durfte auch nicht zu kurz kommen. Und so klärte die Alzheimer Gesellschaft über Selbsthilfemaßnahmen für Betroffene auf. Ebenso war die Verbraucherzentrale vor Ort. Die Caritas zeigte viele verschiedene Möglichkeiten des Wohnungsumbaus, und die evangelische öffentliche Bücherei hatte eine große Palette an Büchern im Gepäck. Außerdem warben der Seniorenbeirat und die Seniorenbeauftragte der Stadt Dormagen für ihre Arbeit. Im Rahmenprogram konnten die Besucher an einer Tanzangebot teilnehmen, in der Bewegung für jeden dabei war. Um 14 Uhr wurden die Besucher im Vortrag „IGel-Leistungen beim Arzt“ über Nutzen und Schaden von individuellen Gesundheitsleistungen aufgeklärt.

„Ich finde es gut, dass es solch eine Veranstaltung bei uns gibt“, sagt die 64-jährige Erika Wüst. „Zwar ist nicht alles neu oder interessant für mich, aber man lernt doch das ein oder andere dazu. Und im Alter kann vieles davon schnell wichtig werden.“ Auch der 71 Jahre alte Heinz-Peter Uhlmann war vom Seniorentag angetan. „Ich bin nicht mehr so mobil wie früher. Ich bin froh, dass ich hier zentral Informationen bekommen kann, wie ich meine Lebenssituation verbessern kann. Meine Kinder und Enkel können mir auch nicht mehr soviel helfen wie früher.“ Als besondere Gäste kamen im Laufe des Tages Bundestagsabgeordneter Hermann Gröhe, NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper und Landtagsabgeordnete Heike Troles vorbei, informierten sich über die Angebote und kamen mit den Besuchern ins Gespräch.