Dormagens „Pink“ mal ganz irisch : Gary-Moore-Songs zum St. Patrick’s Day im „Pink“

Dormagen Der St. Patrick’s Day (17. März) ist irischer Nationalfeiertag und erinnert an den Bischof, der im 5. Jahrhundert das Christentum nach Irland brachte. Mittlerweile wird der Tag aber in vielen Teilen der Welt im Gedenken an irisches Erbe und Kultur ganz allgemein gefeiert.

Ganz irisch hatte auch Jorgos Flambouraris sein „Pink“ dekoriert und mit „Moore and More“ die angesagteste Gary-Moore-Tribute-Band zum Konzert eingeladen.

Natürlich gab es dunkles Guinness-Stout vom Fass und das mildere rote Kilkenny Red Ale. Das Angebot rundeten ein irischer Gemüsetopf sowie ein irischer Auflauf ab. Gut 100 Zuhörer ließen sich schnell fesseln, als die Band mit „Over the Hills and Far Away“ einen der bekanntesten Songs von Gary Moore interpretierte. Begeisterung kam auf, als Bernd Koegler ein gewaltiges Gitarren-Riff als Intro zu „Don’t Take Me for a Loser“ zelebrierte. Er inszenierte seine starken Soli auf zwei Originalgitarren aus dem Nachlass von Gary Moore. Der nordirische Gitarrenvirtuose und Sänger war 2011 mit 59 Jahren gestorben. Das klang alles sehr authentisch, während der Gesang von Bernd Koegler und Frank Altpeter (auch Keyboard) gelegentlich sehr angestrengt wirkte. Gelassen und souverän am Bass erlebte man Jochen Reinsberg und Reiner Heinzen zeigte zum Finale von „Friday on My Mind“, was am Schlagzeug möglich ist.

Hardrock wie „Out in the Fields“ stand im Vordergrund, zur Entspannung gab es Balladen wie „Empty Rooms“ oder das wunderschöne irische Volkslied „Whiskey in the Jar“, hundertfach gecovert. Nach dem vitalen und musikalisch mitreißenden Auftritt der Band startete im „Pink“ die eigentliche Party zum St. Patrick’s Day. Die Musik kam nun von „The Dubliners“, aber auch Celtic-Rock der kalifornischen Band „Gaelic Storm“ oder der deutschen Irish Speedfolk-Band „Fiddler’s Green“.

Bereits am Vorabend hatten etwa halb so viele Besucher erstmals in Dormagen die „Blood Brothers“ erleben können. Die fünf Mitglieder der ukrainischen Band haben sich vollkommen der Musik der englischen Formation „Iron Maiden“ verschrieben, die bis heute eine der erfolgreichsten Gruppen der „New Wave of British Heavy Metal“ ist.

(nima)