Handball: MTV Rheinwacht Dinslaken und VfB Homberg trennen sich 31:31

Dinslaken/Duisburg Das Regionalliga-Duell zwischen beiden Mannschaften am Freitagabend ist bis zum Schluss ausgeglichen. Die Homberger nutzen ihre Chancen aber etwas besser und treffen in letzter Sekunde zum Ausgleich.

Der erhoffte Sieg blieb für den Handball-Regionalligisten MTV Rheinwacht Dinslaken am gestrigen Freitagabend aus. Aber immerhin sicherte sich der Spitzenreiter einen weiteren Punkt vor dem Top-Spiel gegen den Tabellenzweiten TuS Opladen in einer Woche. Der MTV trennte sich vom gastgebenden VfB Homberg mit 31:31 (14:14).

Die Partie vor rund 600 Zuschauern gestaltete sich über weite Strecken ausgeglichen. Die erste Halbzeit war von einigen Führungswechseln geprägt. Beide Mannschaften agierten teilweise sehr hektisch, dennoch blieb die Partie fair. Nur wenige Zeitstrafen wurden verteilt. Zweimal lagen die Gäste mit jeweils zwei Treffern vorne, doch der VfB steckte nicht auf und hielt Anschluss. Kurz vor der Pause gingen die Homberger sogar mit 14:13 in Führung. Doch der MTV glich kurz vor dem Kabinengang zum 14:14 aus. Die mitgereisten MTV-Fans, die in der Überzahl waren, jubelten lautstark.

In der zweiten Hälfte blieb es ein Duell auf Augenhöhe. Keines der beiden Teams konnte sich vorentscheidend absetzen. Der VfB Homberg, der sich etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen konnte, nutzte seine Chancen aber effektiver. Zehn Sekunden vor Schluss ging der MTV durch Dennis Backhaus wieder mit 31:30 in Führung. Doch in der letzten Sekunde sorgte Nikolai Lenz für das 31:31. Am Wochenende sind beide Teams spielfrei und können den Liga-Betrieb aus der Ferne beobachten.