Messtellen zwischen Bonn und Kleve : Chemikalie im Rhein gefunden - Verursacher nicht in NRW

Ein Transportschiff fährt auf dem Rhein unter der Oberkasseler Brücke entlang. (Symbolfoto) Foto: dpa/Christophe Gateau

Düsseldorf Ein Lösungsmittel ist im Rhein in Nordrhein-Westfalen nachgewiesen worden. Messstellen von Bonn bis Kleve haben angeschlagen. Die Konzentration soll aber keine unmittelbare Gesundheitsgefahr darstellen.

Bei automatischen Messungen im Rhein ist in den vergangenen Tagen eine Chemikalie nachgewiesen worden. Wie das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) auf Nachfrage bestätigt, handelt es sich dabei um das Lösungsmittel Monoglyme. Zuerst haben die Geräte am Übergang zu den Niederlanden angeschlagen, nachgewiesen werden konnte der Stoff aber entlang des ganzen Rheins in NRW an Messstellen in Kleve und Wesel bis Bad Honnef. Der Verursacher liege daher noch weiter flußaufwärts und damit außerhalb des Bundeslandes, berichtet die Behörde.

Die nachgewiesene Konzentration sei aber weit entfernt von einer gesundheitlichen Gefahr, sagt Birgit Kaiser de Garcia, Diplom-Ingenieurin und Pressesprecherin des Lanuv. „Die Konzentration müsste schon 100-mal höher sein, um für Wasserflöhe eine Gefahr zu sein. Vom Menschen ganz zu schweigen“, sagt sie. Das Lanuv werde aber grundsätzlich aktiv, wenn etwas im Rhein gefunden werde, was dort nicht hingehört. Gerade in den Niederlanden werde viel Trinkwasser aus Uferfiltrat gewonnen - und auch an einigen Stellen in Nordrhein-Westfalen.