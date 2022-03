Spenden gesucht : Klever Tiergarten plant neues Gehege für Kleine Pandas

Michael Wolters von der Sparkasse Rhein-Maas mit Panda Spike. Foto: Klaus-Dieter Stade

Kleve Die neue Anlage für die Kleinen Pandas soll rund 100.000 Euro kosten. Dafür gibt es Hilfe von der Sparkasse Rhein-Maas – trotzdem benötigt man noch Spenden. Auch ein neues Weibchen soll einziehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Der Kleine Panda gehört zu den beliebtesten Arten im Tiergarten Kleve – er ziert nicht ohne Grund das Logo des Parks. „Als wissenschaftlich geführter Zoo, der sich derzeit im Wandel zu einem modernen Natur- und Artenschutzzentrum befindet, engagieren wir uns besonders für vom Aussterben bedrohte und stark gefährdete Tiere wie den Kleinen Panda“, sagt Tiergartenleiter Martin Polotzek. Dabei spielt auch die Erhaltungszucht in Zoos eine wichtige Rolle. „Und so beteiligen wir uns in Kleve seit 1996 am Europäischen Erhaltungszuchtprogramm dieser Tierart und freuen uns, dass bald ein neues Pandaweibchen Einzug in den Tiergarten Kleve halten soll.“

Doch bevor ein neues Weibchen aus einem französischen Zoo an den Niederrhein umziehen kann, steht erst noch ein großer Umbau an. Polotzek: „Unsere Kleine Panda-Anlage diente viele Jahre der Unterbringung von Braunbären. Seit 1996 leben hier stattdessen Kleine Pandas. Heute genügt sie den neuesten Ansprüchen, die internationale Zooverbände und wir uns selbst an eine artgerechte Pandahaltung stellen, nicht mehr. Daher möchten wir die Anlage umbauen und vergrößern, sodass sie zukünftig ausreichend Platz für ein Zuchtpaar und dessen Nachwuchs bietet und wir mit unserer Zucht einen Beitrag zum Arterhalt der Kleinen Pandas leisten können.“

Info Spenden an den Tiergarten möglich Wer den Tiergarten Kleve bei dem Projekt unterstützen möchte, kann spenden. IBAN: DE64 3245 0000 0005 0038 19, Sparkasse Rhein-Maas, Stichwort „Pandaanlage + Name und Adresse des Spenders“, eine Spendenquittung wird ausgestellt.

Durch den Umbau und die Modernisierung soll die Pandaanlage um mehr als das Doppelte vergrößert werden und den Besuchern neue Einblicke in den Lebensraum und auf die Lebensweise der Tiere ermöglichen. Die Kosten dafür belaufen sich einer ersten Schätzung zufolge auf etwa 100.000 Euro. Geld, das der Tiergarten Kleve als gemeinnütziger Verein nicht allein stemmen kann. Martin Polotzek bittet daher um Spenden: „Wir danken der Sparkasse Rhein-Maas, die unser Bauvorhaben passend zum roten Sparkassenlogo mit 15.000 Euro unterstützt. Aber dennoch sind wir noch auf weitere Spenden angewiesen und freuen uns über jede Unterstützung für unser ambitioniertes Projekt, eine moderne Panda-Anlage in Kleve errichten zu können.“

Die Sparkasse Rhein-Maas fördert schon seit vielen Jahren verschiedene Vorhaben des Klever Tiergartens. Die Vorstände Michael Wolters und Wilfried Röth machten sich bei einem Ortstermin im Tiergarten persönlich ein Bild von den geplanten Umbauarbeiten und von Pandamännchen Spike. „Wir freuen uns, dass wir mit dem Klever Tiergarten einen Besuchermagneten in unserer Region haben“, sagt Michael Wolters. Am Knax-Familientag, 17. Juli, lägt auch die Sparkasse Club-Mitglieder in den Tiergarten ein. „Weitere Aktionen und Verbindungen zwischen Tiergarten und Sparkasse wie beispielsweise die neue Panda-Anlage sollen zu weiteren Besuchen einladen und insbesondere Familien die Freude am Tier vermitteln.“