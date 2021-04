Einsatz in Hamm : Unbekannter gibt bei Überfall auf Tankstelle Schuss ab

Einsatz in Hamm

In Hamm hat ein Unbekannter versucht eine Tankstelle zu überfallen und dabei einen Schuss abgegeben. Er habe die Tankstelle am Dienstagabend mit einer Schusswaffe betreten und den 25 Jahren alten Kassierer aufgefordert, Geld herauszugeben, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.