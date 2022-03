Wirschaft im Kreis Kleve : Brigitte Jansen wird neue Chefin der Kreis-WfG

Landrätin Silke Gorißen (links) und WfG-Geschäftsführer Hans-Josef Kuypers gratulierten Brigitte Jansen zur Wahl. Im Oktober tritt die 57-Jährige die Nachfolge von Kuypers an, der in den Ruhestand geht. Foto: Klaus-Dieter Stade

Kreis Kleve Die 57-jährige Kleverin tritt am 1. Oktober die Stelle als Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH an. Jansen bringt jahrelange Erfahrung als Wirtschaftsförderin in Kalkar und im Kreis Wesel mit.

Sie kommt gebürtig aus Kranenburg, hat mehrere Jahre als Wirtschaftsförderin in Kalkar gearbeitet und wird in einigen Monaten die Nachfolgerin von Hans-Josef Kuypers. Brigitte Jansen ist die neue Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH. Die 57-Jährige aus Kleve tritt die Stelle zum 1. Oktober an. Dann geht Kuypers nach 16 Jahren Tätigkeit für die WfG Kreis Kleve in den Ruhestand.

Ende vergangenen Jahres war die Stelle ausgeschrieben worden, gesucht war „eine menschlich überzeugende, kommunikationsfreudige und fachlich versierte Nachfolge“. Die hat man nun offenbar in Jansen gefunden. Nach Informationen unserer Redaktion hatte es nach einigen Bewerbungen zuletzt einen engen Kreis an aussichtsreichen Kandidaten gegeben. Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung stimmte nach einstimmiger Empfehlung des Aufsichtsrates zu.

Info Wirtschaftsförderin im Kreis Wesel Zuletzt war Brigitte Jansen Geschäftsführerin von „Wir4“ im Kreis Wesel. Dabei handelt es sich um eine gemeinsame Wirtschaftsförderung von Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg.

Brigitte Jansen ist gelernte Diplom-Ingenieurin im Bereich Stadtplanung und arbeitet seit fast 19 Jahren in verschiedenen Leitungspositionen bei Wirtschaftsförderungsgesellschaften. Die gebürtige Kranenburgerin kennt den Niederrhein gut – nicht zuletzt durch ihre Tätigkeit als Wirtschaftsförderin in Kalkar von 2008 bis 2015. „Wir sind sicher, mit Frau Jansen die richtige Person für unsere WfG gefunden zu haben“, sagt Landrätin Silke Gorißen, die auch Vorsitzende des Aufsichtsrats und der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve ist. „Ich freue mich, dass es gelungen ist, eine erfahrene Wirtschaftsförderin für den Kreis Kleve zu gewinnen, die das Kreisgebiet sehr gut kennt.“

So viel lässt sich auch ohne Glaskugel sagen: Brigitte Jansen wird bei Stellenübernahme im Oktober sicher noch mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wirtchaft im Kreis Kleve zu tun haben. Zu den Aufgaben laut Ausschreibung soll die Fortführung und weitere Profilierung der Wirtschaftsförderung „als kompetenter Dienstleister für Investoren und regionale Wirtschaft“ gehören. Die Wirtschaftsförderung auf Kreisebene soll strategisch und operativ weiterentwickelt werden. Nicht nur die Koordinierung der Tourismusförderung gehört dazu, sondern auch die Förderung der Kooperation zwischen Hochschule Rhein-Waal und der regionalen Wirtschaft sowie die Unterstützung des Agrobusiness.

Langweilig dürfte es also nicht werden. „Dass ich künftig meine Berufserfahrungen in meinen Heimatkreis einbringen kann, freut mich sehr“, sagt Brigitte Jansen. „Sicherlich werde ich bei meinem Start in Kleve zahlreiche Kontakte aus meiner früheren Tätigkeit in Kalkar und aus meinem Job in Moers nutzen können.“