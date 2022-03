Kreis Kleve : Sicher in die Motorrad-Saison starten

Eine Aktion gegen Motorradlärm des ADAC Nordrrhein: Solche Schilder können Kommunen am Straßenrand aufstellen. Sie appellieren an Biker, nicht unnötig viel Gas zu geben. Foto: ADAC Nordrhein/Simon_Zimpfer

Kreis Kleve Damit man den Frühling auch hier am Niederrhein möglichst unfallfrei angehen kann, hat der ADAC eine Reihe von Tipps zusammengestellt. Mit Hinweisschildern an Straßen soll für das Thema Motorradlärm sensibilisiert werden.

(RP) Mit Frühlingsbeginn und steigenden Temperaturen starten viele Biker im März und April in die Motorradsaison. Doch gerade in den ersten Wochen ist das Unfallrisiko besonders hoch, warnt der ADAC Nordrhein. An den vergangenen Wochenenden hat es in NRW bereits mehrere Unfälle mit Motorrädern gegeben. „Die meisten Motorradfahrer steigen nach einer monatelangen Fahrpause auf das Bike, deshalb sollten sie sich unbedingt erst einmal wieder mit ihrer Maschine vertraut machen“, empfiehlt Peter Bredol, Motorradexperte des ADAC Nordrhein.