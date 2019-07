Der Deutsche Wetterdienst (DWD) will am Donnerstag klären, ob der bei einer Messstation in Geilenkirchen gemessene Temperatur-Höchstwert offiziell anerkannt wird. Die Messstelle gehört nicht zum DWD-Netz.



Am Mittwochabend erklärte ein Sprecher des DWD in Essen unserer Redaktion, dass es sich in Geilenkirchen zwar um eine Bundeswehrmessstelle handelt, diese jedoch bei Hitzerekorden auch in der Vergangenheit immer angesehen wurde.



Das Ergebnis der Prüfung könnte aber ohnehin nur kurze Zeit Bestand haben: Die DWD-Experten gehen von weiter steigenden Temperaturen aus. „Es wird noch heißer“, kündigte ein DWD-Sprecher an.

Die Meteorologen gehen davon aus, dass eine Stadt in NRW auf der offiziellen DWD-Hitze-Hitliste die neue Nummer eins werden kann. Die Region zwischen Kölner Bucht und Niederrhein haben die Fachleute dabei besonders im Blick.