Saarländerin lebt seit elf Jahren in Dubai : „Bei uns war es letzte Woche noch 47,5 Grad"

Foto: REUTERS/Hamad I Mohammed

Düsseldorf Über 40 Grad könnte es am Donnerstag in Düsseldorf werden. Rekordhitze sagen Meteorologen dazu. Für Menschen, die in Dubai leben, ist das alles andere als heiß. Alexa Siersdorfer lebt seit elf Jahren dort und erklärt, wie sie es schafft, mit Temperaturen von über 50 Grad zu leben.

40,5 Grad zeigte das Thermometer am Mittwoch im Rheinland. Für Deutschland ein Hitzerekord. Sind Sie beeindruckt?

Alexa Siersdorfer Letzte Woche hatte es bei uns in Dubai 47,5 Grad. Insofern muss ich sagen, 40,5 Grad sind jetzt nicht so sonderlich heiß.

Wie kommen Sie mit der extremen Hitze in Dubai zurecht?

Siersdorfer Ich muss sagen, ich empfinde das gar nicht so. Man geht dort auch ganz anders mit dem Wetter um. Anders als in Deutschland wird dort kaum über die Hitze gesprochen. Das ist gar kein Thema im Alltag. Man weiß einfach, drei Monate im Jahr wird es sehr heiß, und das bedeutet, es kann auch über 50 Grad werden. Aber das ganze Leben in Dubai ist darauf ausgelegt.

Alexa Siersdorfer (55) lebt seit elf Jahren mit ihrem Mann in Dubai. Foto: Alexa Siersdorfer

In welcher Form?

Siersdorfer Man holt sich dort eher eine Erkältung als einen Hitzschlag. Überall laufen Klimaanlagen, alle Räume sind stark runtergekühlt, und die Klimaanlagen arbeiten auch viel stärker als in Deutschland. Stellen Sie sich vor, Sie wollen eine Stunde bei 50 Grad Auto fahren und die Klimaanlage fällt aus, das ist nicht auszuhalten. Also, so etwas darf auf keinen Fall passieren. Das heißt, in Dubai kann es im Sommer richtig kalt werden - nur eben drinnen.

Sie gehen also quasi gar nicht vor die Tür?

Siersdorfer Ja. Man bewegt sich von der klimatisierten Wohnanlage ins Auto, zum Arbeitsplatz oder in die Shopping-Mall.

Sport wird nur im Fitness-Studio getrieben?

Siersdorfer Fast jede Wohnanlage hat einen eigenen Fitness-Raum. Manchmal kommt es aber auch vor, dass Leute ihre Walking-Runden durch die Shopping-Mall drehen, weil es ja nicht möglich ist, im Park zu walken oder zu joggen.

Was ist mit Wassersport?

Siersdorfer Das Meer bietet keine Abkühlung, es ist warm wie eine Badewanne. Deshalb gibt es hier sehr viele Wasserparkanlagen, die viel Schatten bieten und gekühltes Wasser. Und immer mehr Shopping-Malls bieten große Indoor-Spielplätze für Kinder an.

Welche Vorkehrungen treffen Sie, wenn Sie sich draußen aufhalten wollen?

Siersdorfer Das Klima in Dubai ist im Sommer sehr feucht. Man wird also doppelt durchnässt: durchs Schwitzen und die Luftfeuchtigkeit. Entsprechend ist leichte luftige Kleidung aus Naturfasern wie Baumwolle ein Muss. Sie ist außerdem nicht so kurz, sodass man sich vor der Sonne schützen kann. Und ich trage Sonnenmilch mit einem Lichtschutzfaktor zwischen 30 und 50 auf.

Sie sind am Donnerstag - dem voraussichtlich heißesten Tag des Jahres - aus Dubai in Frankfurt gelandet. Spüren Sie den Temperatursturz?