Schlafen, arbeiten, sonnen : Die besten Tipps bei Hitze

Düsseldorf Der Sommer in NRW dreht jetzt richtig auf. Erwartet werden Temperaturen bis zu 38 Grad. Wie man bei der Hitze am besten zurechtkommt? Hier finden Sie die besten Tricks.

Susanne Hamann (ham) schreibt hauptsächlich über die Themen Gesellschaft, Soziales und NRW. Ihre Stimme ist außerdem in "Praktisch Faktisch" dem Wissenspodcast der Rheinischen Post zu hören.

Endlich ist er da, der Super-Sommer. 30 Grad Tag für Tag, das ist für viele die perfekte Wohlfühl-Temperatur. Was darüber hinaus geht, ist vielen allerdings zu viel des Guten: Dann nämlich, wenn das Thermometer über 30 Grad anzeigt und auch des nachts keine Abkühlung zu erwarten ist. Ähnlich wie bei eisiger Kälte im Winter gilt da: Durchhalten trotz Dauerschwitzens. Mit unseren Tipps gelingt Ihnen das auch:

Die richtige Sonnencreme

Sonnenbrand und Sonne gehören leider zusammen - jedenfalls dann, wenn man nicht ausreichend vorsorgt. Jeden Sommer aufs Neue stellt sich deshalb die Frage, welche Cremes wirken wirklich? Ein Test der Stiftung Warentest gibt Antworten dazu. Aber welcher Lichtschutzfaktor ist der richtige? Um das zu bestimmen, müssen Sie wissen welcher Hauttyp Sie sind. Dann gilt folgende Formel: Die Zeit, die Sie in der Sonne liegen wollen geteilt durch den Eigenschutz der Haut ergibt den benötigten Lichtschutzfaktor (LSF). (Beispiel: 150 Minuten Sonnenzeit geteilt durch 10 Minuten Eigenschutz der Haut ist gleich LSF 15). Welcher Hauttyp Sie sind und über wie viele Minuten Eigenschutz Ihre Haut verfügt, zeigen wir Ihnen hier:

Warum ist es so wichtig, sich einzucremen? Allergien und sogar Hautkrebs stehen leider auf der Liste der Krankheiten, die von Sonne verursacht werden können. Alles wichtige dazu erfahren Sie hier. Rote Haut, die spannt und brennt, ein Sonnenbrand also, ist allerdings die häufigste Folge eines ausgiebigen Sonnenbades. Was dagegen hilft, haben wir hier zusammengestellt: