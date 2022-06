Unterbacher See - Nordstrand

Bereits 1959 öffnete das Strandbad Nord seine Pforten. Heute hat es 223 Meter Uferlinie mit einer flachen Kinderspielzone. Der Schwimmerbereich ist von der Nichtschwimmerzone mit einer Balkenkette abgetrennt. Es gibt Liegewiesen zum Relaxen, Beachvolleyball-Felder und Tischtennisplatten für die Aktiven, Kletter- und Spielgeräte für Kinder. Badestege und Badeplattformen erlauben Sonnenbaden direkt über dem Wasser. Die Badegewässerqualität des Unterbacher Sees wird seit Inkrafttreten der EG-Badegewässerrichtlinie (1975) behördlich überwacht. Regelmäßig wird der Unterbacher See als Gewässer mit ausgezeichneter Badegewässerqualität eingestuft. Neu ist in dieser Saison der „Wibit Sports Park“.

Adresse und Anfahrt Die Zieladresse zum Südstrand am Unterbacher See lautet: Am Kleinforst 300 in 40627 Düsseldorf. Der Nordstrand: Großer Torfbruch 18. Mit dem Bus zum Südstrand geht es idealerweise mit der Linie 891. Nicht irritieren lassen: Zu diesem Strand geht es gefühlte fünf Minuten durchs Grün.

Parken Sowohl am Nordstrand als auch am Südstrand gibt es genug Parkplätze. Alle sind kostenfrei. Vom Parkplatz bis zum Bad sind es noch ein paar Meter.

Öffnungszeiten Die Strandbäder sind täglich von 10 bis 19.30 Uhr geöffnet. Abweichungen sind witterungsbedingt natürlich möglich.

Preise Die Tageskarte in beiden Strandbädern kostet 4,50 Euro (ermäßigt 2,60 Euro), eine Abendkarte kostet 2,50 Euro (erm. 1,50 Euro). Die Zehnerkarte ist für 37 Euro (ermäßigt 22,50 Euro) zu haben. Kinder (5 bis 13 Jahre) zahlen für den ganzen Tag einen Euro, abends 60 Cent. Wer am Strand oder auf dem Grün etwas Komfort in Form einer Liege haben will, der muss 6,50 Euro auf den Tresen legen. Super Service: Wer eigene Liegen mitbringt, kann sie auch in speziellen Schließfächern deponieren.

