Demo am Hambacher Forst: Polizei rüstet sich für Großeinsatz

Kerpen Tausende Aktivisten sind ins Rheinische Revier gereist, um sich am Wochenende an Aktionen gegen den Braunkohleabbau zu beteiligen. Die Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz vor und erwartet unter anderem Aktionen nach der „Fingertaktik“.

Tausende Klimaaktivisten wollen am Wochenende mit Blockaden und Protestaktionen den Braunkohleabbau im Rheinland stören. Ziel der Aktionsgruppen ist es, Förderbänder, Schienen oder Bagger zu blockieren und den Betrieb im Tagebau möglichst lang lahmzulegen. Die Polizei ist im Großeinsatz und will alles unternehmen, um solche Straftaten zu verhindern. Zu einem Demonstrationszug werden am Samstag um 11 Uhr rund 5000 Teilnehmer erwartet. Schon bei der Anreise der Aktivisten kam es am Freitag zu Konflikten mit der Polizei.