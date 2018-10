NRW: Bundesregierung erlaubt Zugriff auf Ölreserve wegen Niedrigwasser im Rhein

Berlin/Köln Die Bundesregierung hat dem Regierungsbezirk Köln den Zugriff auf Treibstoff aus der Erdöl-Reserve Deutschlands erlaubt. Auch Hünxe, Gelsenkirchen und Wesseling sind betroffen. Damit reagieren die Politiker auf das Niedrigwasser im Rhein.

Die Bundesregierung trifft angesichts des niedrigen Wasserstands des Rheins nach dem trockenen Sommer Vorkehrungen für die Versorgung mit Erdölprodukten. Weil in bestimmten Regionen des Mittel- und Oberrheins der Wasserstand so niedrig sei, dass Schiffe den Fluss nicht mehr befahren oder nur eingeschränkt beladen werden könnten, wurden Reserven des Erdölbevorratungsverbandes (EBV) in Hamburg freigegeben, wie eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums am Freitag bestätigte.