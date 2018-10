Streit um Hambacher Forst: Aktivisten wehren sich gegen Polizeikontrollen in Düren

Sonderzug von Braunkohlegegnern eingetroffen : Aktivisten wehren sich gegen Polizeikontrollen in Düren

Eine Frau hält bei der Ankunft in Düren ein Transparent aus dem Fenster.

Kerpen Im Konflikt um den Braunkohleabbau läuft der nächste große Polizeieinsatz im Rheinischen Revier. Aus dem gesamten Bundesgebiet reisen Braunkohlegegner an, um den Tagebaubetrieb zu stören. Der neue Standort für ein Protestcamp wurde jetzt genehmigt.

Braunkohlegegner planen erneut eine Blockade des Tagebaubetriebs im Rheinland. „Dieses Mal wollen wir die Blockade für 1,5 Tage halten. Also nehmt für die Nacht dicke Schlafsäcke, Isomatten und lieber noch einen Pulli extra mit!“, hieß es in einem Aufruf der Aktivisten. Die ersten Busse mit Teilnehmern des Camps waren schon am Donnerstag angekommen.

Am Freitagvormittag traf ein Sonderzug mit 1000 Aktivisten aus Prag mit Stationen in Dresden, Leipzig, Berlin und Hannover in Düren ein. Er hatte mehrere Stunden Verspätung - nach Angaben des Aktionsbündnisses „Ende Gelände“ wegen Kontrollen der Polizei. Der Bahnhof Düren war zwischenzeitlich wegen der Ankunft des Sonderzugs für den restlichen Bahnverkehr gesperrt.

Die Polizei Aachen teilte am Freitagmittag mit, dass sie rund um den Bahnhof Düren derzeit „Personenkontrollen nach dem Polizeigesetz“ durchführt. „Damit soll die Begehung von Straftaten verhindert werden, zu denen das Bündnis bereits im Vorfeld der Versammlung öffentlich aufgerufen hatte“, heißt es in der Begründung der Polizei. Für „einen friedlichen und störungsfreien Ablauf der Versammlung“ ruft sie zu „kooperativem Verhalten“ auf.

Laut einer Sprecherin der Aachener Polizei werden die Beamten bei dem Großeinsatz auch durch andere Polizeibehörden aus dem gesamten Bundesgebiet sowie von der Bundespolizei unterstützt. Wie viele Kräfte vor Ort sind, wollte die Sprecherin aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Für den Freitag habe die Polizei aber keine Anhaltspunkte, dass es zu Ausschreitungen kommen könnte.

Auch in anderen Bundesländern gab es am Freitag Kontrollen: Die sächsische Polizei teilte am Morgen mit, sie habe am Bahnhof Bad Schandau Reisende aus Tschechien auf dem Weg ins Rheinische Braunkohlerevier kontrolliert und dabei auch verbotene Gegenstände sichergestellt.

Das Aktionsbündnis „Ende Gelände“ kündigte als Reaktion auf die Polizeikontrollen auf Twitter an, mit einem „Eilverfahren gegen die polizeiliche Maßnahme am Bahnhof Düren“ vorzugehen. Zur Begründung heißt es: „Unser Versammlungsrecht wird ignoriert.“ Eine Polizeisprecherin bestätigte, über das angekündigte Eilverfahren informiert zu sein. „Die Polizei Aachen steht derzeit in Kontakt mit einem Rechtsanwaltsbüro“, sagte sie.

Unser Versammlungsrecht wird ignoriert. Wir gehen jetzt mit einem Eilverfahren gegen die polizeiliche Maßnahme am Bahnhof #Düren vor. #EndeGelaende pic.twitter.com/eqyJhBVWD1 — Ende Gelände (@Ende__Gelaende) 26. Oktober 2018

Die Protest- und Blockade-Aktionen sollen von einem Protestcamp ausgehen, das von dem Bündnis kurzfristig südlich vom Hambacher Forst bei Düren aufgebaut wird. Die Polizei hatte in der Nacht zu Donnerstag ein Zeltlager am Tagebau Hambach geräumt, das die Aktivisten dort ohne Genehmigung des Eigentümers RWE errichtet hatten.

Der vom Bündnis kurzfristig neu benannte Alternativ-Standort soll sich nach Polizeiangaben auf einem Privatgelände befinden. Dieses Camp hat die Stadt Düren am Freitag nach rechtlicher Prüfung genehmigt. Es gebe keine Gründe, die ein Verbot rechtfertigten, teilte ein Sprecher mit. Die Stadt forderte die Versammlungsleiter auf, einen ordnungsgemäßen und friedlichen Protest sicherzustellen. Das Camp ist nach Angaben der Stadt für bis zu 4000 Teilnehmer ausgelegt.

Rund um den Hambacher Forst gab es außerdem Hausbesetzungen durch Braunkohlegegner. Am Freitag entschied das Verwaltungsgericht Aachen auf Grundlage des NRW-Polizeigesetzes, dass das besetzte Haus geräumt werden darf.

Nachdem die Polizei die Aktivisten vor lebensgefährlichen Situationen in den Tagebauen und an der Tagebaukante gewarnt hatte, warnte auch das Aktionsbündnis, nicht auf eigene Faust loszuziehen: Wegen des trockenen Sommers sei die Gefahr von Abbrüchen an der Grubenkante jetzt größer. „Wir bitten daher alle Aktivisten, nur mit uns auf den gut überlegten Wegen zu laufen und nicht auf eigene Faust an die Kante zu gehen.“

