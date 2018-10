Protest am Hambacher Tagebau: Aktivisten beziehen neues Camp in Düren

Proteste am Hambacher Tagebau : Konflikte in der Friedensstraße

Polizisten stehen vor einem besetzten Haus in Manheim. Foto: dpa/Henning Kaiser

Der Streit um den Hambacher Tagebau geht am Donnerstag weiter: Umweltaktivisten bauen ein neues Protest-Camp und besetzen Häuser in Manheim. Die Polizei reagiert. Doch die Aktivisten finden Alternativen.

„Wir brauchen Verstärkung am besetzen Haus in der Friedensstraße”, ruft eine Aktivistin durch ein Megaphon. Direkt schlägt die Stimmung im Camp der Hambacher Aktivistengruppe „Ende Gelände” um. Zügig stehen die meisten Protestler, die gerade noch unter den Apfelbäumen zu Mittag essen und sich unterhalten, auf. Dann beginnen sie in Richtung Friedensstraße zu laufen.

Hier steht bereits eine Gruppe Aktivisten. Die meisten von ihnen sind schätzungsweise 20 bis 30 Jahren alt. In 20 Metern Entfernung – unmittelbar vor einem besetzten Haus – warten Polizisten, die gerade das letzte besetzte Haus umstellen.

Diese beäugen die Aktivisten skeptisch. Näher sollten die nicht kommen, lautet die Anweisung der Einsatzkräfte. Grund für die Aufregung ist ein Eilbeschluss des Kölner Oberverwaltungsgerichts. Dieser untersagt die Räumung des ersten besetzten Hauses in Manheim.

„Wir sichern das Haus trotzdem, weil die Aktivisten auf die Dächer geklettert sind und wir verhindern wollen, dass ihnen noch mehr folgen”, sagt Polizeisprecher Andreas Müller. Die Polizisten hatten am Morgen damit begonnen, Besetzer aus Häusern in dem fast verlassenen Dorf Manheim am Hambacher Forst zu holen. Am Abend haben sie insgesamt acht Häuser geräumt. Die Stimmung am Vortag war eine ganz andere: Da hatten nach Angaben der Polizei rund 20.000 Menschen für den Hambacher Tagebau und den Braunkohle in Bergheim protestiert.

Noch am selben Tag folgte eine Gegenreaktion der Umweltaktivisten. Denn auf dem Sportplatz im Dorf Manheim bei Buir errichtete das Bündnis „Ende Gelände“ am selben Abend ein neues Camp. „Die Polizei kam mitten in der Nacht und hat angefangen, das Camp zu räumen”, sagt Karolina Drzewo, eine Sprecherin von „Ende Gelände“.

Laut Polizeisprecher Müller hat die Räumung des Sportplatzes von halb elf in der Nacht bis rund zwei Uhr am nächsten Morgen gedauert. Dabei seien Zelte, darunter auch ein großes Zirkuszelt, sichergestellt worden, um den Aufbau an anderer Stelle zu verhindern. Anschließend wurde die Fläche von RWE umgegraben und umzäunt. Ein Lager kann dort nun nicht wieder entstehen.



Grundsätzlich hatte die Polizei das Camp der Aktivisten zwischen dem 25. Oktober bis zum 29. Oktober genehmigt. Allerdings nicht an dieser Stelle. Trotzdem hatte „Ende Gelände“ mit dem Aufbau am selbst gewählten Ort begonnen. Drzewo ist dennoch verärgert über das Vorgehen der Polizei, da sie bereits seit Wochen mit RWE in Verhandlungen über einen legitimen Camp-Ort stehe: “Wir müssen die Tausend protestierenden Menschen schließlich auch würdig unterbringen.” Derzeit campieren die meisten Aktivisten im sogenannten “Hambi Camp” in Manheim oder im „Wiesencamp“ unmittelbar am Hambacher Forst. In den Camps herrscht geschäftiges Treiben.

Einige sind für die Versorgung der Aktivisten zuständig. Von einer Versorgungsabschneidung durch die Polizei ist hier bisher nichts zu spüren. Am Donnerstagnachmittag treffen frische Kürbisse in einem Transporter ein, die mit einer Menschenkette zum Essenszelt transportiert werden. Andere, wie beispielsweise Aktivistin „Pink”, kümmern sich um das Lager, in dem von einer Zeltplane bis hin zu Mützen nahezu alles zu finden ist. „Ich möchte all meine Power für den Umweltschutz einsetzen, weil der Wald für mich ein unglaublich schätzbares Gut ist”, erzählt “Pink”.

Sie lebt eigentlich in Braunschweig, ist aber seit der Großdemonstration Anfang Oktober vor Ort im Rheinischen Tagebaugebiet. Ihre Abreise hat sie, wie die meisten hier, noch nicht geplant. Obwohl das Camp auf den ersten Blick nicht überfüllt wirkt, wurde in der Nacht ein neuer Camp-Ort gefunden. Dieses steht bereits am Donnerstagabend in Stepprath bei Düren auf dem Privatgelände einer “solidarischen Person”, sagt Sprecherin Drzewo.Das neue Camp biete Platz für rund 4000 Menschen.

Auch am Wochenende soll der Protest weitergehen. Ende Gelände plant am kommenden Samstag eine weitreichende Protest- und Blockadeaktion auf dem Gelände von RWE. Neben diesen Aktionen soll am Mittwochabend eine große Menge von ätzendem Eisensulfat auf einem Parkplatz am Rande des Tagebaus Garzweiler von bisher Unbekannten ausgekippt worden sein. Eisensulfat kann bei Menschen schwere Organschäden auslösen und sogar den Tod herbeiführen. Neben der Polizei rückten auch Kräfte der RWE-Werksfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Jüchen sowie ABC-Einheiten aus dem Rhein-Kreis-Neuss und eine Spezialeinheit, die Analytische Task Force Dortmund zu einem Großeinsatz aus.