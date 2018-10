Düsseldorf: Mutmaßlicher „deutscher Taliban“ gesteht Tatvorwürfe

Prozess in Düsseldorf

Der Angeklagte im Oberlandesgericht in Düsseldorf (Archivfoto). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf In einem Terrorprozess vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht hat der Angeklagte gestanden, sich im Jahr 2012 den Taliban angeschlossen zu haben. Dem Mann droht lebenslange Haft.

Gekämpft habe er wegen seiner angeschlagenen Gesundheit aber nicht, sagte der 37-Jährige am Freitag. Zum Prozessauftakt in der vergangenen Woche hatte der mutmaßliche „deutsche Taliban“ angegeben, an massiven psychischen Problemen zu leiden.