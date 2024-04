Am Dienstag Grenzüberschreitende Polizeikontrollen

Am Dienstag fand ein Kontrolleinsatz der Polizei in der Grenzregion statt. In der Städteregion Aachen, den Kreisen Düren, Heinsberg und Euskirchen sowie in den Niederlanden und Belgien Seite beteiligten sich über 300 Einsatzkräfte aus 14 Behörden aus allen drei Ländern. Neben den Polizeipräsidien Aachen und Köln und den Kreispolizeibehörden Düren, Heinsberg und Euskirchen waren das Hauptzollamt Aachen und die Bundespolizei involviert. Auf niederländischer Seite waren die Politie Limburg und die Koninklijke Marechaussee im Einsatz, aus Belgien die Kräfte der Polizeizonen Weser-Göhl und Eifel und der Föderalen Polizei Eupen. Die Autobahnpolizei Lüttich und das Zollamt Eupen unterstützten die Aktion.