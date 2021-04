Kostenpflichtiger Inhalt: RWE-Chef Rolf Martin Schmitz : „Klimakrise könnte zur Renaissance der Kernkraft führen“

Rolf Martin Schmitz. Foto: dpa/Marcel Kusch

Interview Essen RWE-Chef Rolf Martin Schmitz sagt, dass der Konzern binnen zwei Wochen seine Belegschaft impfen könnte – wenn es endlich Impfstoff gibt. Er verrät, was er mit dem Hambacher Forst vorhat, was das Fazit seines Berufslebens ist und was er von Armin Laschet und Annalena Baerbock hält.