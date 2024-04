Mehr Sichtungen in Großstädten Hat NRW ein großes Rattenproblem?

Sie sind meistens scheu, am liebsten nachtaktiv und sehr anpassungsfähig: Es ist also eher ungewöhnlich, wenn Ratten auch tagsüber in Städten zu sehen sind. Doch genau das wird derzeit aus verschiedenen Teilen Nordrhein-Westfalens gemeldet. Anwohner einer Wohnsiedlung in Essen sprechen schon von einer Rattenplage, auch in Düsseldorf und Köln flitzen die Nagetiere selbstbewusst tagsüber umher, wo sie Essbares vermuten. Doch gibt es tatsächlich ein größeres Rattenproblem in NRW?