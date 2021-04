Protest in Berlin : Tausende demonstrieren gegen Mietendeckel-Urteil

Polizisten wurden am Abend bei einer Demonstration des Bündnisses „Gemeinsam gegen Verdrängung und #Mietenwahnsinn“ am Kottbusser Tor von Demonstranten umringt. Foto: dpa/Christoph Soeder

Berlin Protestierende zogen am Abend durch Kreuzberg und Neukölln. Die Veranstalter sprachen von 15.000 Teilnehmern, die Polizei zählte 6.500 Demonstranten. Nächste Woche berät der Senat über Konsequenzen des Beschlusses.

In der Berlin haben am Abend tausende Menschen gegen die Aufhebung des Berliner Mietendeckels durch das Bundesverfassungsgericht und für eine Veränderung der Wohnungspolitik demonstriert. Nach Angaben der Veranstalter beteiligten sich etwa 15.000 Teilnehmer an der Demonstration durch die Stadtteile Kreuzberg und Neukölln. Die Polizei sprach am Abend von 6.500 Demonstranten. Der Protestzug blieb demnach weitgehend friedlich.