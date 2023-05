Rund 1000 Brücken im Rheinland marode Firmen im Rheinland fürchten „zweites Rahmede“

Einen Problemschwerpunkt sehen die IHK in Duisburg mit dem besonders dichten Autobahn- und Brückennetz und den bedeutenden Verkehrsadern A40 und A59. Allerdings gebe es überall in der Region Bauten, die „unbeobachtet vor sich hinmodern“, so Berghausen: „Da kann eine kleine Brücke auch am Ende der neuralgische Punkt sein, um zum guten Schluss den Verkehr zum Erliegen zu bringen.“