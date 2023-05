Hochschulfinanzierung NRW-Studenten beklagen verdeckte Studiengebühren

Die Studierendenvertretungen in NRW haben scharfe Kritik an der Hochschulpolitik der schwarz-grünen Landesregierung geübt. In einem Schreiben von elf Allgemeinen Studierendenausschüssen (Asten) sowie des Landes-Asten-Treffens, das unserer Redaktion vorliegt, weisen sie deutlich auf die unzureichende finanzielle Unterstützung hin, die den Studierendenwerken durch das Land NRW gewährt werde. Man könne nicht erkennen, dass die Landesregierung den Willen habe, die Bedingungen des Studierendenlebens in NRW zu verbessern, geschweige denn das momentane Niveau zu erhalten.