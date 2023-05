Stockende Digitalisierung Bauämter zögerlich bei digitalem Bauportal.NRW

Die FDP im Landtag hat Bau- und Digitalministerin Ina Scharrenbach (CDU) vorgeworfen, die Onlineangebote im Bereich des Bauens zu langsam umzusetzen. Fest machen die Liberalen das am Bauportal.NRW, über das digitale Bauanträge eingereicht werden können. In einem Antrag für das kommende Plenum schreibt die Fraktion, 2021 habe sich mit dem Kreis Warendorf die erste Kommune an das Bauportal.NRW angeschlossen. „Seitdem sind dem nur 21 weitere Kommunen gefolgt.“ Damit nutzten gerade einmal fünf Prozent der das Angebot. „Als Grund für die geringe Akzeptanz bei den Kommunen wird der äußerst limitierte Leistungsumfang des Portals genannt. Eine digitale Bearbeitung von digital über das Portal eingehenden Anträgen ist bislang nicht möglich, ebenso wenig können die örtlichen Baubehörden Rückfragen mit den Antragstellern klären oder Bescheide digital zustellen.“ Eine für 2022 angekündigte und dringend notwendige Erweiterung des Portals, die sogenannte Kommunikationsplattform, liege bis heute nicht vor.