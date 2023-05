Finanznöte von Studierenden SPD in NRW warnt vor Kollaps der Studierendenwerke

„Der studentische Beitrag zur Finanzierung der Studierendenwerke musste in den letzten Jahren deutlich ansteigen“, kritisiert die SPD in ihrem Antrag an den Landtag. „Die Allgemeinen Studierendenausschüsse der Universitäten des Landes Nordrhein-Westfalen haben sich in ihrer Not an die Landesregierung gewandt und bezeichnen die steigenden Sozialbeiträge als Einführung von Studiengebühren durch die Hintertür.“ Deren Forderung nach einer Verdopplung des Landeszuschusses für die Studierendenwerke auf 92 Millionen Euro machen sich die Sozialdemokraten zu eigen.