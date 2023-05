FDP-Nachwuchs zum Staatspreis für die Ex-Kanzlerin Junge Liberale sehen „Glorifizierung der Kanzlerschaft von Angela Merkel“

Merkel habe nicht einmal einen besonderen Bezug zum Bundesland NRW. Bei früheren Würdenträgern sei das anders gewesen. „Die Vergabe an Angela Merkel, geboren in Hamburg und aufgewachsen in der DDR, ist hingegen eine für Hendrik Wüst typische Show-Veranstaltung auf Kosten der Steuerzahler, die am Ende vielmehr ihm und seinen heimlichen Kanzlerambitionen nützen soll als der Sache an sich“, griff Alexander Steffen zugleich den NRW-Ministerpräsidenten an.