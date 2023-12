Kinderbetreuung in der Landeshauptstadt Düsseldorfer FDP fordert mehr Geld für Kitas

Zuletzt war es auch an Düsseldorfer Kita-Standorten zu vermehrten Schließungen gekommen. Vor allem, weil es neben dem grundsätzlichen Mangel an Fachkräften auch vermehrt Fehltage wegen der aktuellen Grippe- und Erkältungswelle gegeben hatte. Betreuungszeiten wurden in einigen der 370 Einrichtungen zum Teil deutlich verkürzt.