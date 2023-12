Nach Rechtsstreit Landtag stimmt für Bürgerenergiegesetz

Am Ende der hitzig geführten Debatte sorgte dann NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) zum Ausgleich noch für Heiterkeit. Der Minister sprach vertretungsweise für die Landesregierung. Laumann spulte zunächst den Redetext ab, um sich dann in die Weihnachtspause zu verabschieden: „Das war in diesem Jahr sicherlich meine letzte Rede“, sagte er und erntete dafür laute Rufe des Bedauerns. „Ich habe mich bemüht, dass der Landtag ab und zu lebendig war, weil ich glaube, dass lebendige Demokratie zum Parlament dazugehört und auch etwas Positives ist.“ Er wünschte allen schöne Weihnachten. Und fügte spitzbübisch grinsend hinzu: „Ich freue mich riesig darüber, dass Christus geboren ist, denn das ist ein Zeichen für uns Menschen, was unverzichtbar ist und nur gute Werte hat. Und eins muss man ja auch denken, wenn er nicht geboren wäre, gäbe es keine CDU. In diesem Sinne alles Gute.“