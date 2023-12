Etatberatung in Neuss Warum die FDP den Etatentwurf mitträgt

Enttäuscht ist die FDP allerdings, dass sich keine Mehrheit für den Vorschlag gefunden hat, Ausschussvorsitzenden nur noch in den Monaten eine erhöhte Aufwandsentschädigung zu zahlen, in denen das Gremium auch tatsächlich tagt – der Aufwand also entstehe. Diese Idee aus der Arbeitsgemeinschaft Haushaltskonsolidierung war für den Etat 2023 verworfen worden und kam in den Etatberatungen für 2024 gar nicht mehr auf den Tisch. Die FDP hoffe, so Pavlik, dass das nicht das letzte Wort in der Sache war, denn der Druck, den Haushalt zu konsolidieren, sei nach wie vor groß.