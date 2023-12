Liberaler Stadtrundgang FDP erkundet mit Bürgern die Stadt

Der zweite liberale Rundgang der FDP-Ratsfraktion zählte knapp 20 Teilnehmer und fand noch mehr Zuspruch als der erste Rundgang im September. Unter dem diesmaligen Motto „Mobilität“ steuerte Fraktionschef Dr. Markus Sondermann verschiedene Plätze und Straßen in der Innenstadt an. Er erläuterte die Ideen und Vorstellungen der FDP für eine moderne, verkehrsgerechte und bürgerfreundliche Innenstadt – von Mobilitätshubs an zentralen Stätten bis hin zur Optimierung von Pollern und Straßenpflastern.