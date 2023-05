Schuldenbremse in NRW Zweite Verfassungsklage wegen der Notlage in NRW

SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty sagte am Freitag vor Medienvertretern: „So etwas Dilettantisches wie im letzten Jahr, das habe ich in 18 Jahren im Parlament noch nie erlebt – handwerklich miserabel, kommunikativ blamabel und politisch absolut indiskutabel.“ Einem ordnungsgemäßen demokratischen Verfahren sei Schwarz-Grün in keiner Weise gerecht geworden. „So kann man mit Abgeordneten nicht umgehen. Der Landtag ist ein Gesetzgebungsorgan und kein Notariatssekretariat. Das lassen wir uns auch so einfach nicht bieten.“ In dem Verfahren seien die Parlamentsrechte aller Abgeordneten massivst verletzt worden.