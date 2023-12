Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung Tönisvorst erwägt Klage gegen das Land NRW

Die Stadt Tönisvorst wird eine Anwaltskanzlei beauftragen zu prüfen, was eine Klage der Stadt gegen das Land Nordrhein-Westfalen vor dem Landesverfassungsgericht kosten würde. Das haben die Politiker im Stadtrat mehrheitlich beschlossen. Die Stadtverordnete Heidrun Sorgalla von der UWT hatte diesen Antrag gestellt, nachdem in mehreren Tagesordnungspunkten über die Flüchtlingssituation in der Stadt gesprochen wurde. Der Tenor: Das Geld, das das Land den Kommunen für die Unterbringung und Versorgung von geflüchteten Menschen überweist, reicht hinten und vorne nicht. Und das widerspreche dem sogenannten Konnexitätsprinzip, so Sorgalla.