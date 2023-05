Zahlen und Fakten So viele Asylsuchende kamen 2022 nach NRW

Landesaufnahmeeinrichtungen: Nordrhein-Westfalen verfügt derzeit über insgesamt 44 Landesunterkünfte mit 29.680 Plätzen. Zum Stichtag 9. Mai waren fast 25.000 Geflüchtete in einer Landeseinrichtung untergebracht. Durchschnittlich seien die Einrichtungen zu 84 Prozent ausgelastet, hieß es weiter. Die Landesregierung will die Kapazitäten in den Landeseinrichtungen auf zunächst 34.500 Plätze erhöhen und strebt darüber hinaus einen weiteren Ausbau an.