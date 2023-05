Nach dem Flüchtlingsgipfel in Berlin NRW-Flüchtlingsministerin Paul will vom Bund schnelle Fortschritte sehen

Außerdem forderte Paul von der Bundesregierung mehr Bemühungen um Einbindung der Menschen in den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft. „Um Integration von Beginn an fördern zu können ist es notwendig, dass der Bund seine Pläne zur Kürzung von Mitteln im Bereich der Erstorientierungskurse zurücknimmt“, befand sie, und: „Wer arbeiten kann und will, muss das auch tun können.“