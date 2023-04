Verfassungswidriges Sondervermögen SPD und FDP wollen Verfassungsklage wegen NRW-Haushalt einreichen

Der finanzpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Olaf Lehne, sagte: „Wir haben den Haushalt 2023 in unsicheren Zeiten aufgestellt. In diesem herausfordernden Umfeld galt es, ein rechtssicheres Verfahren zur Haushaltsaufstellung durchzuführen.“ Das habe man aber - auch nach „Hinweisen“ des Landesrechnungshofs - getan. Mit einer Klage gegen das Sondervermögen stelle die Opposition „die Milliardenzahlungen infrage, mit denen das Land den Menschen in NRW in dieser Krise hilft.“