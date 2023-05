Antrag für Finanzausschuss SPD fordert gleiche Lehrerbesoldung ab 2024

Exklusiv | Düsseldorf · Zwei Jahre schneller als geplant wollen die Sozialdemokraten die Lehrer an Grundschulen sowie in der Unter- und Mittelstufe genauso gut bezahlen wie deren Kollegen in der Oberstufe. Nur so lasse sich der Lehrkräftemangel wirksam bekämpfen.

10.05.2023, 20:33 Uhr

Die SPD verlangt mehr Tempo bei der Besoldungsanpassung. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Von Maximilian Plück Leiter Redaktion Landespolitik

Es gilt mit 900 Millionen Euro als eines der teuersten Projekte der Landesregierung: die Gehaltsanpassung der Lehrer an den Grundschulen und in der Unter- und Mittelstufe der weiterführenden Schulen an die Besoldung der Oberstufenlehrer. In fünf Schritten sollen diese steigen, ehe die Bezahlung ab dem 1. August 2026 komplett gleich sein wird. Die Anpassung war eines der zentralen Versprechen von Hendrik Wüst (CDU) im Wahlkampf.