Posten beim Rechenzentrum Optendrenk verteidigt umstrittene Personalie

NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) hat eingeräumt, dass er in regelmäßigem Kontakt mit dem früheren Digital-Beigeordneten von Düsseldorf, Michael Rauterkus, stehe. Zugleich bestritt der Minister, an der Berufung Rauterkus an die Spitze des Rechenzentrums der Finanzverwaltung NRW beteiligt gewesen zu sein. Dank des Jobwechsels war Rauterkus einem Abwahlverfahren in Düsseldorf zuvorgekommen. Er war vor seiner Beschäftigung im Düsseldorfer Rathaus in Nettetal tätig gewesen – der Heimatstadt des Ministers.